南投草屯農會選情激烈 重要戰區一早就排隊投票
2017-02-19 10:37
草屯農會代表選舉，碧峰里5搶2，競爭激烈，上午9時投票前，投票所前已大排長龍。（記者佟振國攝）
〔記者佟振國／南投報導〕基層農會選舉登場，南投縣13鄉鎮市農會，以草屯、中寮、國姓、魚池農會有競爭，又以草屯農會最激烈，88人要搶45席會員代表，其中碧峰里5搶2，更是一級戰區，上午9時不到，投票所前等待投票的會員已經大排長龍，兩派候選人也在周邊緊盯選舉狀況，不斷向會員拜託拉票，場面緊張。
草屯鎮農會現任三巨頭，理事長李崧存、常務監事洪坤助、總幹事蕭忠郁，4年前打敗擔任理事長、常監多年的簡峻庭一派，此次簡峻庭與前縣議會副議長簡榮梁結合，全力扳倒現任派。
草屯農會會員代表45席，兩派各推人選角逐，合計88名候選人，27里中除土城、石川同額，其餘皆競爭激烈，多數是一翻兩瞪眼的單席次，中正里只有會員80多人，又是現任代表簡峻庭親自出馬迎戰現任派推的姚凱豐，最受矚目，一早2人都在投票所前緊盯投票狀況，不敢鬆懈。
碧峰里則是5搶2，競爭程度不遑多讓，有近500名會員，9時投票前就有會員排隊等投票，還出動中巴載會投票，也有候選人全家出動在附近向會員請託拉票。
農會會員代表投票至下午2時結束，隨即進行開票，結果也將見分曉。
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