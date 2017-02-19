| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

南投草屯農會選情激烈 重要戰區一早就排隊投票

草屯農會代表選舉，碧峰里5搶2，競爭激烈，上午9時投票前，投票所前已大排長龍。（記者佟振國攝）

2017-02-19  10:37

〔記者佟振國／南投報導〕基層農會選舉登場，南投縣13鄉鎮市農會，以草屯、中寮、國姓、魚池農會有競爭，又以草屯農會最激烈，88人要搶45席會員代表，其中碧峰里5搶2，更是一級戰區，上午9時不到，投票所前等待投票的會員已經大排長龍，兩派候選人也在周邊緊盯選舉狀況，不斷向會員拜託拉票，場面緊張。

草屯鎮農會現任三巨頭，理事長李崧存、常務監事洪坤助、總幹事蕭忠郁，4年前打敗擔任理事長、常監多年的簡峻庭一派，此次簡峻庭與前縣議會副議長簡榮梁結合，全力扳倒現任派。

草屯農會會員代表45席，兩派各推人選角逐，合計88名候選人，27里中除土城、石川同額，其餘皆競爭激烈，多數是一翻兩瞪眼的單席次，中正里只有會員80多人，又是現任代表簡峻庭親自出馬迎戰現任派推的姚凱豐，最受矚目，一早2人都在投票所前緊盯投票狀況，不敢鬆懈。

碧峰里則是5搶2，競爭程度不遑多讓，有近500名會員，9時投票前就有會員排隊等投票，還出動中巴載會投票，也有候選人全家出動在附近向會員請託拉票。

農會會員代表投票至下午2時結束，隨即進行開票，結果也將見分曉。

廣告
  • 草屯碧峰里投票所前也有25人座中巴載會員投票。（記者佟振國攝）

    草屯碧峰里投票所前也有25人座中巴載會員投票。（記者佟振國攝）

  • 草屯中正里選情激烈，現任代表簡峻也到場緊盯選情。（記者佟振國攝）

    草屯中正里選情激烈，現任代表簡峻也到場緊盯選情。（記者佟振國攝）

  • 中正里首度參選的姚凱豐也在場向會員拜託拉票。（記者佟振國攝）

    中正里首度參選的姚凱豐也在場向會員拜託拉票。（記者佟振國攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 草屯農會 農會選舉
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
多汁✧牛蒡漢堡排
洋蔥柴魚炒麵飯
點心✧QQ地瓜球
牛排血水不是血！
轉寄

標題：南投草屯農會選情激烈 重要戰區一早就排隊投票


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月19日‧星期日‧丁酉年正月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.