新北國中技藝競賽 逾400選手較勁
2017-02-19 10:38
國中技藝競賽美容美髮項目在莊敬高職舉行。（記者翁聿煌攝）
〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市105學年度國中技藝競賽18、19日登場，其中家政、餐旅兩個職群4項主題競賽項目在莊敬高職舉行，有400多名選手參賽，清水高中校長鍾雲英說，技藝競賽提供學生表現舞台，配合市府增加技職經費，還提供優秀技職學生出國參訪機會，學生士氣高昂，相信技職也有出頭天。
教育局長林奕華上午也到競賽考場為青少年選手加油打氣，教育局長林奕華說，新北市重視技藝教育，除新成立技職科，每年辦理國中技藝班、技藝專班，擴大辦理國中職業試探寒暑假育樂營，也有更多家長肯定技職教育不論升學或就職道路更加寬廣。
今天參賽選手均來自各國中技藝專班、合作式技藝班與自辦式技藝班學生，先參與實用有趣的試探課程，再歷經班级初賽後代表學校參與競賽，學生們賽前都很緊張，勤加練習盼能爭取榮譽。
鍾雲英說，社區高中有5成以上的學生，屬於操作型專長，就讀技職班更符合興趣和發展性向，家長們的態度和社會認知也在改變，不再把升高中大學當成唯一出人頭地的機會，擁有專業技藝才是王道。
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