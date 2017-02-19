高雄千人遊行爭呼吸平權 警交管防交通打結

「反空汙、找藍天、抗暖化大遊行」爭呼及平權，警方加強遊行路段周遭疏導、管制，以避免交通打結。（記者黃良傑攝）

2017-02-19 09:59

〔記者黃良傑／高雄報導〕南部長期受不良空氣品質危害，全台76個空品監測站PM2.5（細懸浮微粒）年平均濃度超標，高屏地區包辦前3名，環保團體今午發起 「反空汙、找藍天、抗暖化」大遊行，預計上千人參加，高市警方加強疏導交通，部分路段將進行管制。

新興分局表示，環保團體申准的活動時間自中午12時至晚6時止，集會地點在前金區中央公園言論廣場，遊行路線：前金區中央公園集結出發→中山一路→五福二路→成功一路→行政院南部聯合服務中心→六合二路→中華三路→民生二路→回原集合地點。

預估遊行人數會達1500名，並準時在下午1時30分自中央公園言論廣場出發，隊伍勢必綿延100公尺以上，造成部分路段壅塞、交通衝擊，為有效維護市民行的安全，新興分局將在遊行路線周遭，派遣警力實施機動交通管制，民眾也儘可能在該時段避開或改道。

「反空汙、找藍天、抗暖化大遊行」主要訴求有行政院及環保署南遷、禁燃生媒、檢討暫停高屏空汙總量管制計畫、要求中鋼煤礦砂原物料堆置場室內儲存、濕式煉焦爐焠火塔改為乾式爐等四大訴求。

主辦單位強調空污是跨黨派全民議題，包括民進黨立委管碧玲、林岱樺及國民黨立委陳宜民、黃昭順等人，已表達出席聲援的意願，希望政府聽見人民吶喊的聲音。