台東農會選舉投票 部分地區選情緊繃

農會會員一早就排隊等投票。（記者張存薇攝）

2017-02-19 09:22

［記者張存薇／台東報導］農會選舉今天上午9時開始投票，台東縣雖大部分總幹事為單一遴聘，但仍有部分農會選情緊繃，從小組長、會員代表開始即競爭激烈，尤其昨晚台東地檢署查獲台東地區農會1票6000元的賄選行情，今早農民投票時議論紛紛，但都表示要支持心目中最理想的人選。

包括縣農會，台東共有9個農會，海線的東河鄉、成功鎮、長濱農會鄉及縣農會、鹿野地區農會總幹事均為單一遴聘，選情相對單純，台東地區農會現任總幹事為績優、亦為單一遴聘，不過東區農有兩派勢力互相較勁，包括小組長、會員代表、理事競爭都很激烈。

此外，關山鎮農會、池上鄉農會及太麻里地區農會因總幹事將由新人出任，選情也很緊繃。

農會小組長、會員代表選舉今天投開票，早上8時多就有農民到場排隊，也有候選人到場向會員致意、爭取支持，因為許多會員都是老人家，部分投票所也貼心幫長者準備椅子，等到9時投票時間一到再撤除。

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