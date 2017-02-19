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周比蒼同意代墊喪葬費 今日公祭卻不見蹤影
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看陳庚金、周比蒼這樣說…呂秋遠：不知道怎麼教小孩

2017-02-19  09:36

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中評會主席團主席陳庚金一句「能撈就撈、拖垮政府」、蝶戀花旅行社創辦人周比蒼面對傷亡指「人為財死」的言語，引發諸多議論，律師呂秋遠更直批「大人」的說法，讓他「都不知道怎麼教小孩了」。

呂秋遠在臉書上，「改造」陳庚金及周比蒼的言論，變成師生互動的句型，但最後的結論則是「我的老天鵝，看到這些話，我都不知道怎麼教小孩了。」

呂秋遠改造句型如：「為什麼要偷同學的錢？『人為財死、鳥為食亡。』」、「為什麼這次月考的成績都不及格？『能撈就撈，能混就混，一起來拖垮這個班級。』」等。

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  • 國民黨中評會主席陳庚金（左）要公教人員「能撈就撈」惹議。（資料照，記者廖振輝攝）

    國民黨中評會主席陳庚金（左）要公教人員「能撈就撈」惹議。（資料照，記者廖振輝攝）

  • 蝶戀花負責人周比蒼指司機「人為財死」惹議。（資料照，記者黃耀徵攝）

    蝶戀花負責人周比蒼指司機「人為財死」惹議。（資料照，記者黃耀徵攝）

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