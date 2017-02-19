台東草地音樂盛會 228連假首日登場

利嘉國小梅花綻放進入尾聲。（記者張存薇攝）

2017-02-19 08:48

［記者張存薇／台東報導］台東縣最盛大的戶外音樂饗宴「利卡夢梅之宴」，將於25日下午2時於利嘉國小梅園登場，今年邁入第19年，邀請臺灣絃樂團、大武山排灣族金曲歌后芮斯以「用音符彩繪台東的春天」為主題，帶領民眾享受春之喜悅。

利卡夢梅之宴音樂會在戶外草地上舉行，讓民眾輕鬆在花香鳥叫、席地而坐的野餐氛圍中欣賞高水準音樂演出，每年總是吸引好幾千人、甚至有外縣市民眾專程到台東參與，音樂會發起人張中元表示，音樂會由馥蘭朵渡假酒店贊助經費，開場先由Pinuyumayan（比努優瑪漾）演出卑南族歡慶歌舞、金曲獎最佳演唱得主芮斯演唱古老傳奇的排灣情歌，再由台灣絃樂團帶來一連串「春天的音樂花蕊」，包括巴哈G弦之歌、韋瓦第小提琴協奏曲〈春〉第一樂章，另外還有彭靖的青少年組曲與望春風、洪千惠的客家民謠，及李哲藝的蘭陽舞曲等，演目多元豐富。

利嘉國小表示，利嘉梅樹都有60年以上歷史，再加上10多年前開始褐根病侵襲、去年尼伯特颱風重創，已於今年1月新補植20棵梅樹，並由學生認養照顧，梅花自2月初過年後開始綻放，目前已進入尾聲，音樂會當天有機會見到梅果。

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