| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
周比蒼同意代墊喪葬費 今日公祭卻不見蹤影
 首頁 > 生活

本週還有冷氣團 吳德榮：北台灣低溫下探12度

前氣象局預報中心主任吳德榮撰文指出，23日還會有大陸冷氣團報到，屆時北台灣沿海空曠地區低溫可下探12度左右。（圖截自氣象局）

2017-02-19  09:03

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局指出，今天（19日）全台為晴到多雲的天氣，西半部白天高溫可以來到26至27度。前中央氣象局預報中心主任吳德榮在網路撰文指出，週四（23日）還會有大陸冷氣團報到，屆時北台灣沿海空曠地區低溫可下探12度左右。

吳德榮今早在「洩天機教室」專欄貼文寫到，最新模擬顯示，週二（21日）將有一股東北風南下，北台灣雲量增多且轉涼，迎風面有局部短暫雨的機率。週三（22日）轉東南至偏南風，氣溫又大幅回升，天氣溫暖微熱，最高溫可能達28度以上，且可能有局部零星的降雨發生。

貼文還說到，週四（23日）鋒面及大陸冷氣團南下，氣溫驟降、伴隨降雨，晚上台北市約可降至14度，北台灣沿海空曠地區低溫約在12度左右。週五及週六（24、25日）清晨的最低溫，台北市約可降至13度、中部以北沿海空曠地區最低氣溫約在11度左右。

廣告
  • 貼文還說到，24、25日清晨的最低溫，台北市約可降至13度、中部以北沿海空曠地區最低氣溫約在11度左右。（資料照）

    貼文還說到，24、25日清晨的最低溫，台北市約可降至13度、中部以北沿海空曠地區最低氣溫約在11度左右。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳德榮 天氣 氣象
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
多汁✧牛蒡漢堡排
洋蔥柴魚炒麵飯
點心✧QQ地瓜球
牛排血水不是血！
轉寄

標題：本週還有冷氣團 吳德榮：北台灣低溫下探12度


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月19日‧星期日‧丁酉年正月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.