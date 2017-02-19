本週還有冷氣團 吳德榮：北台灣低溫下探12度
2017-02-19 09:03
前氣象局預報中心主任吳德榮撰文指出，23日還會有大陸冷氣團報到，屆時北台灣沿海空曠地區低溫可下探12度左右。（圖截自氣象局）
〔即時新聞／綜合報導〕氣象局指出，今天（19日）全台為晴到多雲的天氣，西半部白天高溫可以來到26至27度。前中央氣象局預報中心主任吳德榮在網路撰文指出，週四（23日）還會有大陸冷氣團報到，屆時北台灣沿海空曠地區低溫可下探12度左右。
吳德榮今早在「洩天機教室」專欄貼文寫到，最新模擬顯示，週二（21日）將有一股東北風南下，北台灣雲量增多且轉涼，迎風面有局部短暫雨的機率。週三（22日）轉東南至偏南風，氣溫又大幅回升，天氣溫暖微熱，最高溫可能達28度以上，且可能有局部零星的降雨發生。
貼文還說到，週四（23日）鋒面及大陸冷氣團南下，氣溫驟降、伴隨降雨，晚上台北市約可降至14度，北台灣沿海空曠地區低溫約在12度左右。週五及週六（24、25日）清晨的最低溫，台北市約可降至13度、中部以北沿海空曠地區最低氣溫約在11度左右。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 射飛彈、金正男被暗殺 中國全年不進口北韓煤炭
- 日本JK商務店盛行... 過半打工女高中生坦承賣淫
- 苗栗濫倒廢棄物 去年增逾6成
- 保障勞權 研議勞動程序特別法
- 黨產會：四月底婦聯會聽證
- MLB》洋基得了便宜還賣乖 最操強投不爽了
- 〈小繆思〉 戛然而止
- 張翰搞大林利霏肚子 六月早知道
- 〈朵朵小語〉 寫給自己的信
- 中國賣家攻占臉書 大舉侵台坑買家
- 國民黨黨主席會是誰？ 呂學樟預測這兩人其中之一...
- 湖口400死雞 確染H5亞型禽流感
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Military helps cull 22,000 Yunlin County chickens
- 經典賽倒數16天 慢熱郭俊麟今試刀
- 疏解訟源 二審也可認罪協商
- 【愛讀書】 《故事就這麼誕生了：小川洋子的創作與日常》
- 簡鴻文擬兼發言人 台紙不理
- 228遺族籲：立院應速通過促轉條例
- 與安倍蜜月期後 川普帳單受矚目
- E奶主播背影好殺 撞球姿勢100分
- NBA》KD、魏少還沒和好 老媽們先當一輩子姐妹
- 金正男大馬遇刺 北韓男嫌犯照片曝光
- 張凱貞杜拜報喜 衝擊寶島一姊
- 米嚕咕的占星頻道：2017.2/19～2/25
- 金門採買防鳥圍網 抗禽流感
- 大溪─捷運永寧站快捷公車 首週全免費
- 金敏喜戲如人生 不倫戀摘柏林影后
- 厄瓜多今選總統 將決定阿山吉去留
- 今年慢了 壽山巖櫻花開6成
- 醫師偷情俏病患 月砸280萬拚情敵
- 父子5樓掛看板 遭帆布掃落雙亡
- 〈往事留聲機 〉少年組來了
- 檢接獲2賄選情資 列他字案
- 連4戰飆破20分 周儀翔拚連莊MVP
- 王寶強鬆口談離婚 「別把老實人逼到極限」
- 要回鹿江國中小用地 地主擬打官司
- 花監沙畫認證 3受刑人通過
- 比利時列車出軌 釀1死27傷
- 《申請金氏紀錄》260兩黃金龜 澎湖1酒店古禮迎回
- 大福彩頭獎摃龜
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：本週還有冷氣團 吳德榮：北台灣低溫下探12度
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分