本週還有冷氣團 吳德榮：北台灣低溫下探12度

前氣象局預報中心主任吳德榮撰文指出，23日還會有大陸冷氣團報到，屆時北台灣沿海空曠地區低溫可下探12度左右。（圖截自氣象局）

2017-02-19 09:03

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局指出，今天（19日）全台為晴到多雲的天氣，西半部白天高溫可以來到26至27度。前中央氣象局預報中心主任吳德榮在網路撰文指出，週四（23日）還會有大陸冷氣團報到，屆時北台灣沿海空曠地區低溫可下探12度左右。

吳德榮今早在「洩天機教室」專欄貼文寫到，最新模擬顯示，週二（21日）將有一股東北風南下，北台灣雲量增多且轉涼，迎風面有局部短暫雨的機率。週三（22日）轉東南至偏南風，氣溫又大幅回升，天氣溫暖微熱，最高溫可能達28度以上，且可能有局部零星的降雨發生。

貼文還說到，週四（23日）鋒面及大陸冷氣團南下，氣溫驟降、伴隨降雨，晚上台北市約可降至14度，北台灣沿海空曠地區低溫約在12度左右。週五及週六（24、25日）清晨的最低溫，台北市約可降至13度、中部以北沿海空曠地區最低氣溫約在11度左右。