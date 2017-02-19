大客車事故10年360件 共計427人死亡
2017-02-19 08:39
有媒體報導指出，消基會引述警政署數據顯示，過去10年間大客車A1類交通事故360件，一共造成427人死亡。（資料照，黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕日前國道發生遊覽車翻覆意外，造成32死、12人輕重傷的慘劇。有媒體報導指出，消基會引述警政署數據顯示，過去10年間大客車A1類交通事故360件，一共造成427人死亡。
據《上報》報導，消基會董事長游開雄表示，警政署統計資料顯示，2006至2016年間，大客車A1類交通事故發生360件，共造成427人死亡。這段期間內，我國大客車數從2.8萬輛增加到3.5萬輛，平均每年增加7百輛，推估應是和近年來政府發展中客來台觀光有關。
其中較為重大的大客車事故，分別有2006年梅嶺遊覽車事故、2007年陽明山遊覽車翻覆、2010年蘇花公路創意旅遊團墜海、2013年司馬庫斯遊覽車墜谷及2016年的中客團火燒車。
報導也提到，消基會還說，雖然近來中客來台人數減少，政府轉推廣國內旅遊，但司機工作超時、車身結構等等問題仍舊存在，民眾的旅遊安全仍然處於極高風險。
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