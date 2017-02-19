今日白天高溫可達27度 東部2縣市大雨特報
2017-02-19 06:34
氣象局指出，今天全台為晴到多雲的天氣，各地清晨夜間低溫為15至18度，西半部白天高溫可以來到26至27度。（資料照，記者張嘉明攝）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，受到東北季風減弱影響，今天（19日）全台為晴到多雲的天氣，各地清晨夜間低溫為15至18度，西半部白天高溫可以來到26至27度，另外，氣象局今晨針對花蓮、台東2縣市發佈大雨特報。
氣象局表示，今天各地都是多雲到晴的天氣，東半部沿岸偶有局部短暫雨，溫度方面，各西半部及東北部低溫約15至17度，花東低溫約在18度，日出後各地氣溫將快速上升，西半部地區高溫可達26、27度，東半部也有24、25度，西半部日夜溫差稍大。
下週一（20日）上半天台灣附近風場為偏東風到偏南風，天氣偏暖且大致晴朗穩定，只有迎風面的東半部地區雲量較多有一點短暫雨；白天高溫普遍有24至27度，西半部及東北部清晨低溫則約14至17度，花蓮、台東低溫約19度，西半部日夜溫差較大。
空氣品質部分，今天雲嘉南及中部地區AQI為紅色警示（對所有族群不健康），金門地區及高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區多為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|15 ~ 27
|15 ~ 25
|16 ~ 23
|18 ~ 24
國際都市氣象：
氣象局今晨針對花蓮、台東2縣市發佈大雨特報。（取自氣象局網站）
今日天氣預報。（取自氣象局網站）
今日各地紫外線為中量級。（取自氣象局網站）
今天雲嘉南及中部地區AQI為紅色警示，金門地區及高屏地區為橘色提醒，其他地區多為普通等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）
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