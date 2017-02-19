02/19 各報重點新聞一覽

中國賣家透過臉書廣告大舉進軍台灣，不設公司、不用繳稅、不經檢測，未經檢測的商品可能讓民眾暴露在危險中。（取自臉書）

2017-02-19 06:19

自由時報

中國賣家攻占臉書 大舉侵台坑買家

近年來中國賣家透過臉書廣告大舉進軍台灣，不設公司、不用繳稅、不經檢測，不僅威脅本土電商，且未經檢測的商品可能讓民眾暴露在危險中。電商業者直言，中國賣家透過社群網站直接入台淘金，逃漏稅、逃檢測，現行法令管不到，對台灣帶來的危害遠比Uber更嚴重。

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小病衝大醫院 漲價了

小病痛就別再往大醫院跑了，小心荷包跟著受傷，還浪費健保資源！

衛福部為了強化分級醫療，原定六月實施的「門急診部分負擔調整規定」，昨晚公告提早到四月十五日上路。屆時未經轉診逕赴醫學中心看病，部分負擔調漲六十元，將須自付四百廿元；急診檢傷分類三到五級的患者，直接跑到醫學中心急診，部分負擔也調漲一百元。

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刺殺金正男 大馬逮捕一北韓人

馬來西亞警方十八日表示，十七日晚已逮捕一名與金正男之死有關的四十六歲北韓男子李正哲（譯音），報導指他曾多次出入大馬，北韓駐吉隆坡大使館並要求與他會面。大馬是全球少數與平壤維持良好外交關係的國家，也是平壤與華府間非公開、半官方「第二軌」對話重要地點，對金正男遺體的處理卻令大馬與北韓間的外交摩擦加劇，恐損及兩國關係。

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蘋果日報

金正男：很痛啊 遇刺最後影像曝光

北韓最高領導人金正恩的異母哥哥金正男，上周一在馬來西亞機場遇刺身亡，馬國媒體昨刊出他死前無力癱軟椅上的震撼影像，指他遇襲後求救時不斷呻吟：「很痛啊，很痛啊！」外界懷疑幕後主使為北韓，馬國警方前天逮捕一名北韓男子，為北韓與本案關係首度浮上檯面；有警方向媒體透露，包括被捕男子，現場共4名男嫌犯都是北韓特務，另鎖定1名北韓情報單位「偵察總局」要角涉案，已加強邊境檢查，以防潛逃。馬國警方今將召開記者會說明案情。

24米高 掛廣告帆布遇陣風 工人父子墜地雙亡

高雄一對郭姓父子，昨上午在前金區一處大樓外，懸掛巨幅帆布廣告時，突遇陣風不慎從24公尺高處摔落地面，2人當場不治。勞檢單位勘驗初判這對父子在高處作業時未確實使用安全帶，導致移動時不慎墜落，真正原因仍待調查。郭家親友哀傷說，原本今、明兩天他們一家人要去苗栗旅遊，想不到從此天倫夢碎。

聯合報

代理孕母討論20年 立法有譜嗎？

藝人小嫻日前自爆天生無子宮、無法懷孕，赴美尋求代理孕母失敗，再掀代理孕母立法討論。事實上衛福部國健署去年八月原已將「人工生殖法修正草案」送行政院，增列代孕生殖、代孕者權益保障等，但法案卻遭退回，近日因無子宮生育問題再受關注，衛福部表示，將邀請專家研議草案周備後，叩關政院 。

爭取遣台未果 西班牙詐案逾200台嫌將遣陸

西班牙與中國大陸去年底聯手破獲電信詐騙案，其中涉案的台灣籍嫌犯有兩百餘名。西班牙政府內閣部長會議日前決定，同意將涉案的兩百六十九名我國籍及陸籍嫌犯引渡大陸。外交部昨天表示，此一決定已侵害我國人權益，並罔顧歐盟國家重視人權的傳統，對此深表遺憾。

中國時報

全國農會改選 綠搶1／3席次 陳明文對決張榮味

國內現有1105個農會，將近83％屬於國民黨的藍色版圖，今（19）日起到4月下旬舉行的農會代表選舉，等於是明年底縣市長大選的前哨戰。綠營負責操盤英派立委陳明文，對上藍營的前雲林縣長張榮味，誓言要從藍營手中奪回至少三分之一的農會代表席次。

電信詐騙200台人 遣送大陸

超過200名我國籍人士去年底在西班牙涉嫌從事電信詐騙而遭警方逮捕，西班牙政府於17日由內閣部長會議決定，將所有嫌犯遣送至中國大陸，這應該是近來台籍人士涉及電信詐騙案，被引渡到大陸人數最多的一次。