星期日出遊嗎？ 西部空氣品質仍拉警報
2017-02-18 23:16
〔記者楊綿傑／台北報導〕結束了今天補班補課日，明天若有計畫把握一天假日出遊的民眾注意，中南部及外島空氣品質仍然不佳，空氣品質指標（AQI）仍處於「警戒橘」及「不良紅」等級，外出應注意健康維護。
明天與今天風向不同，因此空污版圖有所不同，環保署監資處長張順欽解釋，明天因為受到高壓迴流改吹東南風影響，高屏地區將有所緩解，AQI為對敏感族群不健康的「警戒橘」等級，至於中部與雲嘉南地區，仍因擴散條件差，AQI為對所有民眾都不健康的「不良紅」等級，北部則是呈現黃色普通等級。
至於後天的狀況，張順欽說，晚間起風向可能再轉成東北風，北部可能維持黃色普通等級，中南部又將因擴散不佳問題，中部及雲嘉南地區AQI將呈現「警戒橘」，高屏則將回到「不良紅」，提醒民眾，尤其是敏感族群要特別注意。
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