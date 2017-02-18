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機捷自由試乘第3天 破7.6萬人次

機場捷運第3日自由試乘，搭乘人次破7.6萬。（記者謝武雄攝）

2017-02-18  22:35

［記者謝武雄／桃園報導］今天是機場捷運開放民眾免費試乘第3天，桃捷公司統計從上午8時到下午4時，搭乘人次約7萬6千餘人次，A1台北站衝破2萬人次運量，雙雙創下新高，桃捷公司總經理陳凱凌說，經過3天的磨合，不論桃捷員工或志工，對於各種狀況處理都越來越熟練，這對未來正式營運絕對有正面幫助。

陳凱凌說，經過連續幾天試營運後，可以發現不論桃捷員工、志工，都對相關人潮因應流程變得越來越熟練，現場也隨時視需要調整，從行控中心到各站點、甚至小到一個票閘口蓋手章程序，都不斷檢討、調整動線，結果人潮越多，反而可以用更快更短時間消化，排隊進場民眾移動速度也加快，顯示桃捷員工對壓力測試反應速度，每天都在進步。

由於明天是測試的第一個星期假日，預估會有大量人潮，桃捷公司也建議民眾可選擇進出站人流較少車站搭乘，其中，北段沿線是從A3新北產業園區站到A7體育大學站間的各站，或南段則是A15大園站、A16橫山站、A17領航站、A19體育園區站、A20興南站等5個車站。

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  • 機場捷運幾乎是班班客滿，很多民眾都沒有座位。（記者謝武雄攝）

    機場捷運幾乎是班班客滿，很多民眾都沒有座位。（記者謝武雄攝）

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