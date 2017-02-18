近5年遊覽車超時駕駛只罰1件 觀光局：證據常不足
2017-02-18 23:27
〔即時新聞／綜合報導〕賞櫻團遊覽車日前發生重大死亡事故，引發外界關注駕駛超時工作的問題，據交通部觀光局指出，過去5年雖有民眾檢舉，觀光局本身也會主動出擊，但卻只有1件開罰，因為證據常常不足。
針對國道5號遊覽車翻覆意外，立委黃國昌在臉書說，我國針對駕駛超時雖有法令規範，但過去5年卻只裁罰過1件，引發外界議論。
《中央社》報導，觀光局指出，過去5年來，包含觀光局主動出擊，以及民眾檢舉遊覽車駕駛超時共計18件，卻只有1件開罰，因為要認定是否超時，必須移請公路總局或勞動主管機關協助查核，但通常會碰上證據不足或事證待釐清等問題，這也是最大的困難。
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