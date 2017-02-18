棄教轉行從警 陳鈁鈴出任桃市八德首位女副所長

陳鈁鈴出任八德警分局首位女性副所長。（八德警分局提供）

2017-02-18 22:15

［記者鄭淑婷／桃園報導］34歲陳鈁鈴棄教轉行從警，從1線3星員警到2線1星巡官，今年1月榮升八德派出所副所長，成為分局有史以來首任女性副所長，陳鈁鈴坦言，外勤工作極富挑戰性，面對新的職務多少會有一些壓力，但她一定會全力以赴。

陳鈁鈴畢業於台北市立師範學院，現改制為台北市立大學教育學院，她表示，她與姊姊都是教育相關學系畢業，原本都想投入教職工作，無奈遇上流浪教師現象，為了不讓家人擔心及親戚建議，她轉而報考95年警察基層特考，受訓後分發到八德警分局服務。

從警後陳鈁鈴沒放棄進修，利用工作空檔苦讀，接連考上輔仁大學犯罪防治研究所及警察三等特考，完成警大受訓及取得碩士學位後，分發到台北市警局中山分局服務，2年前調回八德警分局督察組任職，今年1月榮升八德派出所副所長。