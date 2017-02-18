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前年鵝染禽流感遭重創 激發水禽飼養戶憂患意識

2017-02-18  21:57

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林水林今天再添一場確診感染H5型病毒禽流感的紅羽土雞養雞場，撲殺2萬2000餘隻雞，雲林防疫所表示，今年共有17場陸禽養殖場傳疫情，撲殺15萬餘隻雞，目前全縣鴨鵝尚未傳出疫情，可能與前年百萬鵝染禽流感被撲殺，水禽飼養戶有憂患意識，防疫態度積極有關。

雲林防疫所技正鄭安國表示，2年前爆發禽流感疫情，導致雲林百萬隻鵝遭撲殺，今年禽流感再起，但雲林水禽場尚未傳出疫情，主要因水禽業者當年受害極重，復養過程艱辛，但也養成正確的防疫觀念，防疫態度積極，有些業者一週灑3次消毒水，較正常的一次多出3倍。

鄭安國表示，他發現陸禽業者防疫概念確實比較缺乏，有人連禽流感是什麼都不是很清楚，會建議中央以「調訓」水禽業者的方式，針對陸禽業者辦理宣導講習，以提升整體防疫概念。

另鴨的抵抗力較佳，保毒性強，恐帶原但不發病，為避免成為防疫漏洞，農委會已要求從2月24日起至5月31日止，鴨必須確診無禽流感病毒才能屠宰上市，如此做法對防疫確實能發揮效果，但雲林縣約600場養鴨場、226.7萬鴨，將增加非常多的人力需求。

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  • 軍方出動人力，協助養雞場清場。（記者詹士弘翻攝）

    軍方出動人力，協助養雞場清場。（記者詹士弘翻攝）

  • 雲林縣今年養鴨場尚未傳出禽流感疫情。（記者詹士弘攝）

    雲林縣今年養鴨場尚未傳出禽流感疫情。（記者詹士弘攝）

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