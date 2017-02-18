H5N6再添一例！雲林口湖土雞確診 撲殺3540隻

2017-02-18 21:45

〔記者吳欣恬／台北報導〕今天晚間防檢局再公布雲林縣口湖鄉紅羽土雞確診為H5N6新型高病原性禽流感，3540隻土雞已撲殺，也讓全國H5N6確診案例增至6雞場、1鴨場共7場，以及5例包括屠宰場、攤商或野鳥等非禽場案例，疫情分布範圍仍在花蓮、宜蘭、雲林、嘉義、台南等5縣市。

另外，雲林縣水林鄉的紅羽土雞場和台南市下營區火雞場，晚間則確診為H5N2高病原性禽流感。

目前尚有嘉義縣東石鄉2場鴨鵝混養場、新竹湖口鄉查獲的4百隻棄置死雞，以及宜蘭縣員山鄉屠宰場的肉鴨共4件，初步檢出H5亞型高病原禽流感，待進一步分型。