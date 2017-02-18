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遊覽車事故失言惹議 李奇嶽：好心幫忙變豬頭

2017-02-18  23:27

〔即時新聞／綜合報導〕由蝶戀花旅行社舉辦的賞櫻團遊覽車日前發生翻覆的死亡事故，事後旅行公會全聯會發言人李奇嶽卻屢次失言，引發外界議論，不過李奇嶽本人強調，他是因看到該旅行社只有3到4個員工，加上負責人都嚇傻了，才幫忙回應媒體，沒想到給的資料都是錯的，害他好心幫忙變豬頭。

蝶戀花旅行社的賞櫻團遊覽車在13日晚間於翻覆國道5號，釀成33死慘劇，事後李奇嶽卻在出面時聲稱司機在事發前曾連休兩天、有充分休息，在說明賞櫻團行程時又說團員在離開武陵農場後有前往宜蘭用餐，但這些說法均遭打臉。

《蘋果》報導，針對外界質疑，李奇嶽說當晚車禍發生後，他就比照過往重大事故的處理方式，前往現場協助，並在隔天凌晨3點聯絡上蝶戀花負責人周繼弘，與周約一早在二殯向死者上香，不料周在面對大批媒體時被嚇傻了，他才依照蝶戀花給的資料代為回答，但沒想到資料竟然都是錯的，周繼弘的父親周比蒼也都不出面，害他成為被攻擊的目標。

李奇嶽提到，梅姬颱風在2010年襲台時，創意旅行社和弘泰旅行社遊覽車行駛在蘇花公路，慘遭落石掩埋和墜海，當時墜海的就是他的旅行團遊覽車，之後能再重新爬起來，靠的也是旅行公會和旅行業的志工幫忙，只是沒想到抱著志工的心情拼了兩晚沒睡，卻因錯誤資訊讓他變眾矢之的，不過他也說，他只是抱著當時受人幫助的心情回饋社會。

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  • 由蝶戀花旅行社舉辦的賞櫻團遊覽車日前發生重大事故，事後旅行公會發言人李奇嶽卻屢次失言，引發外界議論，不過李奇嶽本人強調，他只是代為發言，沒想到給的資料都是錯的。（資料照，記者鄭景議攝）

    由蝶戀花旅行社舉辦的賞櫻團遊覽車日前發生重大事故，事後旅行公會發言人李奇嶽卻屢次失言，引發外界議論，不過李奇嶽本人強調，他只是代為發言，沒想到給的資料都是錯的。（資料照，記者鄭景議攝）

  • 事故發生後，蝶戀花旅行社負責人周繼弘（右）在中華民國旅行商業同業公會全國聯合會發言人李奇嶽（左）陪同下，到第二殯儀館向家屬進行說明。（資料照，記者王藝菘攝）

    事故發生後，蝶戀花旅行社負責人周繼弘（右）在中華民國旅行商業同業公會全國聯合會發言人李奇嶽（左）陪同下，到第二殯儀館向家屬進行說明。（資料照，記者王藝菘攝）

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