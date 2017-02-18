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東北季風減弱 明各地多雲到晴、日夜溫差大

明（19日）東北季風減弱，各地為多雲到晴的天氣。（記者方賓照攝）

2017-02-18  21:54

〔即時新聞／綜合報導〕明（19日）東北季風減弱，各地為多雲到晴的天氣，清晨仍有14度左右的低溫，外出還是要注意保暖。

中央氣象局指出，明天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨；清晨西半部及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，需留意。

氣溫方面，明天北部地區低溫約在15度至16度，中南部地區晨間偏涼，低溫約在14度至15度，早晚出門仍要注意保暖；白天西半部高溫在26度至27度，宜蘭及花東地區高溫則在24度至25度，日夜溫差大，提醒民眾要適時調整穿著。

明天中南部地區AQI指標為紅色警示（對所有族群不健康），高屏地區及金門AQI指標為橘色提醒（對敏感族群不健康），其餘地區為普通至良好，指標汙染物為細懸浮微粒。

氣溫方面，明天北部地區低溫約在15度至16度，中南部地區晨間偏涼，低溫約在14度至15度，早晚出門仍要注意保暖。（翻攝自中央氣象局）

明天中南部地區AQI指標為紅色警示（對所有族群不健康），高屏地區及金門AQI指標為橘色提醒（對敏感族群不健康），其餘地區為普通至良好，指標汙染物為細懸浮微粒。（翻攝自環保署空品網）

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