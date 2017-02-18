南投東埔吊橋傳高空彈跳 縣府明會同警方制止

南投縣信義鄉東埔吊橋，傳有團體將舉辦高空彈跳活動。（記者張協昇攝）

2017-02-18 21:24

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府接獲民眾檢舉，指有團體將於明（19）日及3月5日於信義鄉東埔吊橋舉行高空彈跳活動，由於該吊橋管理機關為南投縣政府，活動未經管理機關許可，有觸犯刑法185條公共危險罪之虞，南投縣政府觀光處籲請民眾勿參加，並預計明天上午7時30分會同警察機關到現場採取制止作為。

位於東埔溫泉區的東埔吊橋，於2005年底完工對外開放，橋長約200公尺，橫跨彩虹瀑布下方東埔溪河谷，與溪谷距離高達128公尺，在吊橋上可以遠眺玉山山脈，也可以眺望東埔溫泉區，曾是全國最高吊橋，橋型外觀狀似豎琴，又有「豎琴吊橋」美名。

東埔吊橋距河谷約128公尺。（記者張協昇攝）