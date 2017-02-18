這根香蕉太時事！ 網友：吃完千萬別去機場...

一名網友在香蕉上刻出北韓領導人金正恩的肖像，搭配近日暗殺時事，讓網友搞笑留言擔心他的人身安全。（圖擷自爆料公社）

2017-02-18 21:23

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在臉書社團《爆料公社》分享出驚呆眾人的香蕉照，只見手中細長的香蕉被雕刻出北韓領導人「金正恩」的肖像，剛好搭配到最近暗殺親兄的時事，這根香蕉頓時讓人不寒而慄，有網友語重心長的說：「吃完千萬不能去機場...」

李姓網友在香蕉上雕刻出北韓領導人「金正恩」的頭像，不論是髮型還是五官輪廓都栩栩如生，讓人再次驚嘆高手在民間！但搭配近日毒殺親兄「金正男」疑雲，讓不少網友提醒該名雕刻神手「小心北韓特務」，直呼真是替他擔憂。

不少網友也搞笑留言，紛紛表示：「哥，這陣子別去機場啊……」、「妳敢吃他嗎？小心被做掉」、「請務必然小心您周遭的外籍人士……」、「小心，半年不要針灸之類的東西」、「哥，你太強，小心毒針，小心陌生女人」、「北韓特務在你背後，他們非常火」。