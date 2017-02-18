禽流感擴大！ 台南下營一火雞場撲殺2388隻

台南下營火雞場確診H5N2，今進行全場撲殺。（記者楊金城翻攝）

2017-02-18 20:32

〔記者楊金城／台南報導〕禽流感疫情擴大，台南市繼六甲火雞場確診高病原H5N6、官田水雉園區驗出H5N6和H5N2後，下營另一火雞場今天也確診為高病原性H5N2禽流感，台南市動保處立即撲殺2388隻火雞，並針對該場及周邊道路與附近公共區域加強噴霧消毒工作。

下營火雞場飼主在2月14日發現飼養3個月，每隻重約12公斤的火雞死了8隻，15日又死了18隻，火雞體型大，異常死亡可疑，趕緊主動向台南市動保處通報。

動保處立即派員至現場，發現火雞的腳脛呈現粉紅色的禽流感症狀，採樣送家畜衛生試驗所檢驗，今（18）日確診為H5N2高病原性禽流感後，啟動全場撲殺處置。

為防堵疫情擴散，動保處另針對案例場周邊半徑1公里養禽場進行採樣監測，共計23場，半徑1-3公里內禽場共計74場進行訪視輔導，持續監測3個月以確定環境中無禽流感病毒存在。

台南市動保處長吳名彬說，飼主一發現畜禽有異常死亡情形，應主動通報，如確診H5N6，可獲補償8成，確診H5N2可獲補償6成。

台南市發生3處禽流感案例（兩場火雞場），吳名彬說，台南市政府已採取積極防疫作為來防範疫情蔓延，包括動員環保局及動保處防疫消毒車輛，針對南市禽場的周圍公共區域及道路進行全面消毒。

並請各區公所於2月17日至19日進行養禽場疫情調查，對全市每一養禽場分發消毒水，要求場內加強防疫消毒工作，避免疫情發生。

由於渡冬候鳥（水雉園區內的小水鴨）檢測出H5N6高病原性禽流感，顯示由候鳥傳播禽流感病毒風險極高，市府已要求養禽業者應設置非開放式禽舍或防鳥圍網設施，並由農業局研擬補助圍網設施方案，配合查緝取締，要求養禽場做到符合規定之非開放式禽場，以防鳥禽飛入傳播病原。

為防止病原散播，台南市政府配合中央政策家禽禁宰禁運7天，增加違法屠宰查緝強度，由警察局協助進行道路攔檢查察。