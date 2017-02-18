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1個多月沒下雨 雲林縣民生灌溉用水暫無虞

2017-02-18  20:34

〔記者詹士弘／雲林報導〕連續一個多月沒下雨，雲林山區的河流多已乾枯，各地民生及灌溉用水頻拉警報，雲林農田水利會表示，一期稻作灌溉用水基本沒有問題，但如果旱象持續，水利會已做好因應措施，500餘口地下水井已待命中，如果供水仍有問題，將以輪流灌溉方式化解問題。

民生用水方面，台水公司表示暫時沒有問題，但為防患於未然，夜間已減壓供水，並加強管路防漏措施，另地下水井也會因應水源狀況，支援啟動；雖然湖山水庫已經開始蓄水，但蓄水量有限，加上清水溪現在也是枯水期，短期內對民生用水供給幫助不大。

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  • 雲林縣灌溉大多靠濁水溪的水。（記者詹士弘攝）

    雲林縣灌溉大多靠濁水溪的水。（記者詹士弘攝）

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