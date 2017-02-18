旅行社聯合稽查 曾發生意外列優先對象

交通部觀光局與勞動部職安署合作，2月16日起至4月15日辦理聯合稽查，首波以國內旅遊團量大、曾發生意外事故或被檢舉、投訴過的旅行社為優先稽查對象。（資料照，記者劉信德攝）

2017-02-18 20:39

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部觀光局與勞動部職安署合作，2月16日起至4月15日辦理「旅行社及遊覽車客運業聯合稽查專案計畫」聯合稽查，首波以國內旅遊團量大、曾發生意外事故或被檢舉、投訴過的旅行社為優先稽查對象。觀光局表示，對於旅行社違法經營旅行業務，104年至今透過主動稽查及檢舉案件共163件，並已裁罰27件，裁罰金額達新台幣242萬餘元。

稽查主要是為維護旅遊安全及品質，保障旅遊消費者及合法業者權益，至於針對防止旅行業行程安排因時間過長或過度緊湊，進而讓遊覽車駕駛超時工作，是依據101年3月5日修正的旅行業管理規則第37條所增訂第9款規定認定。

觀光局表示，稽查加上民眾反應或檢舉疑有遊覽車駕駛超時工作共18件，都已移請公路或勞動主管機關協助查核瞭解，不過一些案件有證據不足或事證待釐清；但只要查獲屬實者，就會依發展觀光條例予以裁罰。