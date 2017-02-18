日統客運喊漲！3月1日起 4國道路線票價最高漲10％
2017-02-18 20:24
〔即時新聞／綜合報導〕交通部介入協調後，國道客運業者擬於3月1日起調整票價，繼統聯客運宣布3月1日調漲後，日統客運也宣布4條國道客運路線將進行調整，最高漲幅約10%。
日統客運宣布，【7000】（台北到梅山）、【7001】（台北到北港）、【7002】（台北到四湖）、【7005】（台北到中正大學）4條國道路線，將於3月1日起調整票價，多數票價由390元漲到420元，漲價30元；台北到西螺調整為375元，台北到斗南調整為390元，皆上漲10元；台北到虎尾票價則由390元降到375元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 官司敗訴得拆校還地 彰化大成國小恐「滅校」
- 漲定了！ 不轉診就衝大醫院 4/15起費用大漲
- 霸王寒流日露營太有趣 補校千歲團決議再來一次
- 12年來第1次！嘉義縣立棒球場中韓職棒春訓免費看
- 新北泰山「應化大排生態園區」 計畫復育螢火蟲
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 被影后問「有做愛嗎」林明禎嬌羞點頭默認
- 真的「能撈就撈」？ 陳庚金退休後領走千萬
- 吊照波及 友力靠行車 104輛斷生計
- 寶山水庫跨湖橋樑 7月完工
- 巫師慶到不行 連22場破百分
- 蝶戀花事件理賠 周比蒼當場表「同意」
- 男星因肥胖罹呼吸中止症 舒淇驚喊「快減肥！」
- 車商冷回車禍「好消息」 保羅沃克弟不甩曬GT照
- 被罵天下第一醜 趙又廷神演技讓強國人道歉
- 在機場診療室被拍 金正男遭襲後模樣曝光！
- 得知兄長遭刺殺 傳金正恩癱軟沙發、痛哭失聲
- 草屯農會選舉 又1候選人交保
- 不甩富豪無情 名媛與賈伯斯遺孀同框扳回一成！
- 護航陳庚金？ 羅智強：軍公教被壓迫、汙名化...
- 無人能學 「白色巧克力」名人賽重現手肘傳球
- 垃圾不落地 布袋撤離23垃圾子車
- 農會選舉1票2千 學甲候選人認了
- 空間美學 水源童愛故事農倉圖書館
- （影音）林可彤淚崩嫁銀行副總裁 2.5克拉鑽戒好閃
- 已勁揚近５％ 台幣升幅將超越韓元
- 就是愛「小強」！ 美小女孩養7千隻蟑螂擁入懷
- 水情吃緊 竹苗農田水利會鼓勵休耕
- MLB》目標拿下世界大賽冠軍 英砲：印地安人是最好選擇
- 18年來3關鍵人物 促成小小郭「美」事
- 「悅齡老童園」啟用 鄭文燦：退休生活更精彩
- 〈國際現場〉潤泰子公司高鑫在港暫停交易
- 台中國際動畫影展開放徵件 高額獎金全球競爭
- 中國漁船非法越界 我海巡雙艇開槍逮捕
- 網友辱罵「廢物」 卡古等不到道歉決定提告
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Probe finds Iris Travel in violation of labor act
- 轟媒體怨前朝 川普：接個爛攤子
- 捐款振興醫院 立委批婦聯會左手給右手
- 空樹穴臨車道 苑裡山腳南外環道行車險
- 江志豐砸積蓄挺歌王 葉啟田甘心吹冷風
- 立院新會期 民進黨要確保兩席司委會召委
- 自由廣場》司改 個案不是禁忌
- 獅戰力佈局 蔗總想好了
- 自由開講》 蝶戀花低價之外的誘因？
- 國民黨主席選舉民調數字 吳敦義：不用太高興
- MLB》迎接第17個球季 鈴木一朗「反常」穿白Tee報到
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：日統客運喊漲！3月1日起 4國道路線票價最高漲10％
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分