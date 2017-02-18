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日統客運喊漲！3月1日起 4國道路線票價最高漲10％

2017-02-18  20:24

〔即時新聞／綜合報導〕交通部介入協調後，國道客運業者擬於3月1日起調整票價，繼統聯客運宣布3月1日調漲後，日統客運也宣布4條國道客運路線將進行調整，最高漲幅約10%。

日統客運宣布，【7000】（台北到梅山）、【7001】（台北到北港）、【7002】（台北到四湖）、【7005】（台北到中正大學）4條國道路線，將於3月1日起調整票價，多數票價由390元漲到420元，漲價30元；台北到西螺調整為375元，台北到斗南調整為390元，皆上漲10元；台北到虎尾票價則由390元降到375元。

詳見：日統客運106年3月1日起票價調整公告

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  • 繼統聯客運宣布調漲後，日統也宣布3月1日起調整4條國道路線票價。（資料照，記者詹士弘攝）

    繼統聯客運宣布調漲後，日統也宣布3月1日起調整4條國道路線票價。（資料照，記者詹士弘攝）

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