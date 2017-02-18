20:27東部海域發生芮氏規模4.4有感地震

2017-02-18 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕據中央氣象局指出，東部海域在今晚間8點27分左右發生芮氏規模4.4的小區域有感地震，地震深度33.2公里，震央位於台東縣政府東南方29.7公里處。

據氣象局地震測報中心資料顯示，今晚間的這起地震，各地最大震度為台東縣3級，台南市、雲林縣1級。