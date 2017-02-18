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五股高中胎死腹中？ 新北教育局「不放棄努力！」

五股完全中學用地徵收遇到困難，教育局強調不會放棄。（教育局提供）

2017-02-18  19:37

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市教育局籌辦五股完全中學一案，因為用地取得困難，傳出可能「胎死腹中」，教育局副局長黃靜怡澄清，市府持續進行，設立五股完全中學計畫不變，一定會設法突破困難取得學校所需用地，完成在當地建校目標。

黃靜怡說，教育局及城鄉局於去年12月召開「本市五股區陸光段579地號等26筆土地未徵收文高用地，以減半徵收方式辦理所有權取得說明會」，並按說明會議決議結論，希望透過減半徵收土地方案，協助地主依法向市府申請公保地解編相關事宜，並將五股國小遷至此地；而原文小二與文中一合併變更為文高用地，於此地設立五股完全中學。

黃靜怡說，五股區洲子洋重劃區發展迅速，遷入人口數逐年增加，人口統計資料顯示，五股區近10年內人口增加6611人，平均人口成長率1.93%，高於全市平均，因此對高中設校有需求，市府跨局處積極尋求可行方案。

雖然目前該用地土地所有權人辦理意向書回收率不高，未達50%土地所有權人同意，教育局仍將積極持續努力進行溝通聯繫，盼結合社區力量共同促成設立五股完全中學，並無「胎死腹中」問題。

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