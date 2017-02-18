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新北泰山「應化大排生態園區」 計畫復育螢火蟲

2017-02-18  19:24

〔記者葉冠妤／新北報導〕位於新北市泰山、有「泰山後花園」之稱的應化大排生態園區，即將展開復育螢火蟲計畫，日後夏夜到此乘涼，就能看到點點火光在黑暗中漫舞！

新北市議員賴秋媚日前邀集新北市綠美化環境景觀處、台大昆蟲系退休教授楊平世到應化大排生態園區實地走訪，討論如何打造適合螢火蟲成長的環境，景觀處長謝宏偉表示，這裡有適合的水源，也未受光害侵擾，只要改造部分區域土質後，再放入螢火蟲的食物來源蝸牛，預計2到3年後就可復育成功。

楊平世說，應化大排的水流湍急，但周邊有一隱密的小花圃，適合開挖不透水的池子、小山溝，風力也不大，最重要的是園區志工組織性高，「志工願意投入維護環境，就成功一半！」

賴秋媚表示，過去志工們曾試圖自行復育螢火蟲，但最後皆失敗收場，但明志里里長陳春祈鍥而不捨，相信這次在專家指導下，讓園區更天然，有了螢火蟲後，就能成為孩子們的自然生態教室；陳春祈則說，非常期待園區再進化，成為螢火蟲的棲息地，吸引更多人造訪。

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  • 有「泰山後花園」之稱的應化大排生態園區，一草一木都是當地志工自發栽種規劃，近期將展開復育螢火蟲計畫。（記者葉冠妤攝）

    有「泰山後花園」之稱的應化大排生態園區，一草一木都是當地志工自發栽種規劃，近期將展開復育螢火蟲計畫。（記者葉冠妤攝）

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相關關鍵字： 應化大排 新北 泰山 螢火蟲
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