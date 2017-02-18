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與前世情人共舞 老爸舞姿笑翻網友

美國舞蹈中心讓小小女舞者帶著自己的老爸一起參加芭蕾舞課程，老爸們陪寶貝女兒跳芭蕾的相關影片，近日席捲網路世界，笑翻許多網友。（圖擷取自@Philadelphiadancecenter臉書）

2017-02-18  21:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國老爸們陪寶貝女兒跳芭蕾的影片，近日風靡於網路世界；影片中，只見老爸們誠意滿點的和女兒跳著相同的芭蕾動作，卻呈現出效果完全不同的舞蹈畫面，或是肢體無法完全伸展、或是動作不協調，笑翻許多網友。

綜合媒體報導，美國賓州費城舞蹈中心歡慶情人節，邀請小小女舞者帶著自己的老爸一起參加芭蕾舞課程，老爸們和女兒們一起旋轉、跳躍，雖然每位老爸都神情專注，手腳卻大多不聽使喚，或是差點跌倒，或是腿抬不高，或是無法完全伸展肢體、展現優雅的感覺，舞姿頗富趣味。

舞蹈中心日前將相關影片上傳網路後，引起廣大迴響。老爸們卡卡又怪怪的芭蕾舞姿笑翻許多網友，也感動了許多人；有網友表示，「太可愛了！爸爸們笨拙的動作，顯示出爸爸為了女兒，也會願意做這些他們不自在的動作」，舞蹈中心則公開向老爸們表達感謝並表示，「謝謝你們證明了藝術、愛、家人帶來的感動是無國界的」。

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