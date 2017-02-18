反空污大遊行明登場 中部縣市長獨缺林佳龍

台中市今天空污嚴重，天空灰濛濛。（記者蔡淑媛翻攝）

2017-02-18 19:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕空污紅害一波接一波，受到氣候穩定影響，境內空污難以擴散，中南空品紅通通，天空灰濛蒙，台中今天16個空品測站就有10座達到紅害等級，這波空污將持續至下週一，全國反空污遊行台中市民廣場於明天登場，彰雲嘉縣市長也將出席力挺，地主市長林佳龍則因另有公務缺席。

本週中南部受到今年最嚴重的空污紅害侵襲，今天台中受到大陸高壓出海迴流影響，境內空污擴散不易，從上午起清水、梧棲、西屯、文山等10個空品測站AQI指標亮紅燈超過150，對所有族群不健康，台中火力發電廠也從昨凌晨一時開始進行降載，每小時減少75萬度發電量，視空汙情形調整。

這波空污嚴重僅比15日的3天空污稍緩，除了AQI指標亮紅燈，PM2.5濃度測站也是一片紅紅紫紫，四個超過71每立方公尺微克達到紫爆等級，環保局指出，依氣象局預報今明兩天風力偏東風，高屏部空污可望趨緩，但是台中為盆地又受到中央山脈阻隔，風力幾乎靜止，空污情形會比南北部更糟。

台中、高雄全國反空污大遊行將在嚴重空污下登場，李遠哲、彰化縣長魏明谷、雲林縣長李進勇和嘉義市長涂醒哲、立委都將一起上街頭，要公求公平呼吸權，不要一個台灣兩個天空，呼籲中央整合部會落實空污治理，數百名學者、醫生和文人畫家也參與。

台中市則派副市長林依瑩出席，遊行發起人台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃則強調，空污治理要跨縣市，對地主林佳龍缺席反空污遊行感到遺憾，主婦聯盟副會長許心欣說，市長要種百萬樹，卻砍大樹種小樹，治空污緩不濟急。

昨天空污嚴重，環保局也加強稽查，在烏日區查獲一家混凝土公司現場堆置區覆蓋率未達80%，及空污防制設備損壞，記點缺失8點並限期改善，另西屯區一家真空鍍膜公司因設備老舊造成廢氣漏氣，依空污法開罰10萬至100萬元。