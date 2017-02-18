剛開學就集體上吐下瀉... 校方：應非食物中毒
2017-02-18 19:13
〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣某國中2月14日驚傳學生在吃完營養午餐後集體上吐下瀉，體虛的學生這幾天上下課只能遲到或早退，家長看著小朋友頻繁跑廁所，十分不忍，擔憂投訴，指應加強食安及季節好發傳染疾病的管理。
校方原本也擔憂是集體食物中毒，不過當天事發後就已請營養師初步檢驗，並無明確證據顯示為食物中毒，校方表示，僅該班6人有上吐下瀉發燒情形，認為應該是腸胃型感冒傳染，但仍將該天午餐送檢，慎重處理。
家長投訴，兒子2月13日開學才健康地活蹦亂跳上學，沒想到才過1天，下午竟成病號，只能虛弱提早返家，雖然看過醫生，但回家卻是「吃什麼都吐」，嘔吐狀症太嚴重，幾乎都「藏」在廁所。
他一問，這才知兒子同班同學還有5人有一樣病況，且都是在吃完午餐後才發生，一度在學校引起騷動，加上兒子曾抱怨天氣冷菜送到教室都涼了，認為就是食物惹得禍。
不過校方初步評估後排除食物中毒，該校指出，食物中毒全校至少「倒一半」，不會只是集中在某1班的數人，且午餐前也有腸胃型感冒學生出現同樣症狀，研判是天氣變化大感冒好發，加上開學後同學聚集，增加更多飛沫傳染機會，導致發生上吐下瀉發燒病狀，不過為慎重起見，仍將檢體送檢，並要求供餐廠商再加強注意食材及器具控管。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 被影后問「有做愛嗎」林明禎嬌羞點頭默認
- 真的「能撈就撈」？ 陳庚金退休後領走千萬
- 台維斯盃》雙打沒守住 地主台灣提前不敵中國男網
- 30年前舊照出土 「最強美腿」撞臉宋仲基
- 自由廣場》電視台就少這一台
- 穿著「習包子」T恤 留美中國學生被控顛覆國家
- 心碎...敘利亞男童雙腿遭炸斷 哭喊：爸爸救我！
- SBL Live》陳世念連飆2顆關鍵三分彈 裕隆半場領先富邦
- 步姐炫F乳、蛇腰 「門都歪了」露餡疑修圖
- 在機場診療室被拍 金正男遭襲後模樣曝光！
- 得知兄長遭刺殺 傳金正恩癱軟沙發、痛哭失聲
- 霍特帥駕超跑 撞爛名車不心疼
- 社論》走向第三個里程碑
- 家禽禁宰禁運 店家嘆休「無薪假」
- 夫入監妙齡妻難耐寂寞 尬小鮮肉還產子
- T-Bike優惠至年底 5月前新增28站
- 血液庫存量拉警報 僅剩4天
- 首爾太貴住不起！ 2016年逃離14萬人
- 北韓大使：不接受馬國對金正男驗屍結果
- 農業二三事》重農主義：回到農業的原點與制高點
- 北韓旅居大馬貿易商 被指洩漏金正男行蹤
- 農、漁會選舉明天舉行 最高檢公布查察績效
- 高市鬧區施工 父子自5樓墜地雙亡
- （影音）發帖邀周董？吳宗憲演唱會嘉賓是這位
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT downplays ‘overthrow’ the government talk
- 進口熱狗機夾藏海洛因闖關 市價達6千萬
- 不像阿發狗生來打敗人 AI應用華生凸顯人類價值
- 國民黨屏東縣黨部人事大調整
- 東元 流動性評估調升至極強健
- 惡檢奪廟產殺人未遂 今報到入監服刑14年
- 陳庚金喊軍公教能撈就撈 府譏：講海鮮嗎
- 談判破裂！《猩球崛起》導演不接導新《蝙蝠俠》了
- 經典賽》成韓國情蒐重點 郭俊麟、陳冠宇也想再抗韓
- 警察超級任務 「尋回老公心愛的帽子」
- 汐五高架追撞車禍 內湖至圓山路段車流回堵
- 陳庚金講「能撈就撈」 范世平酸：拿了蔡英文好處
- 嘉大、中京大 20日交流賽
- 歌林創新產品 搶攻移動式空調─瞄準露營族及小空間 洗衣機設計巧思多吸客
- 自由廣場》能撈就撈 反污名 能混就混 要尊嚴
- 想到大叔邊看泳裝DVD邊… 女星揭不斷輕生原因
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：剛開學就集體上吐下瀉... 校方：應非食物中毒
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分