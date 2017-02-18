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剛開學就集體上吐下瀉... 校方：應非食物中毒

2017-02-18  19:13

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣某國中2月14日驚傳學生在吃完營養午餐後集體上吐下瀉，體虛的學生這幾天上下課只能遲到或早退，家長看著小朋友頻繁跑廁所，十分不忍，擔憂投訴，指應加強食安及季節好發傳染疾病的管理。

校方原本也擔憂是集體食物中毒，不過當天事發後就已請營養師初步檢驗，並無明確證據顯示為食物中毒，校方表示，僅該班6人有上吐下瀉發燒情形，認為應該是腸胃型感冒傳染，但仍將該天午餐送檢，慎重處理。

家長投訴，兒子2月13日開學才健康地活蹦亂跳上學，沒想到才過1天，下午竟成病號，只能虛弱提早返家，雖然看過醫生，但回家卻是「吃什麼都吐」，嘔吐狀症太嚴重，幾乎都「藏」在廁所。

他一問，這才知兒子同班同學還有5人有一樣病況，且都是在吃完午餐後才發生，一度在學校引起騷動，加上兒子曾抱怨天氣冷菜送到教室都涼了，認為就是食物惹得禍。

不過校方初步評估後排除食物中毒，該校指出，食物中毒全校至少「倒一半」，不會只是集中在某1班的數人，且午餐前也有腸胃型感冒學生出現同樣症狀，研判是天氣變化大感冒好發，加上開學後同學聚集，增加更多飛沫傳染機會，導致發生上吐下瀉發燒病狀，不過為慎重起見，仍將檢體送檢，並要求供餐廠商再加強注意食材及器具控管。

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  • 營養午餐菜色都需登錄教育部網站。圖為營養午餐示意圖，非當事學校。（記者陳彥廷翻攝）

    營養午餐菜色都需登錄教育部網站。圖為營養午餐示意圖，非當事學校。（記者陳彥廷翻攝）

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相關關鍵字： 上吐下瀉 國中 屏東縣 營養午餐 食物中毒
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