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看好VR市場 南台科大成立體驗店試水溫

南台科大成立VR體驗館，為師生研發的成果測試市場反應。（記者劉婉君攝）

2017-02-18  19:16

［記者劉婉君／台南報導］全球虛擬實境VR的產值預計至2020年將達112億美元，南台科大看好VR市場，成立VR體驗館，將師生的研發成果化為產品，直接面對消費者的考驗，測試市場水溫。

南台科大多媒體與電腦娛樂科學系主任張華城表示，世界大廠紛紛投入VR設備開發，台灣的產品品質也獲得國際認同，但VR內容卻跟不上硬體的腳步，希望藉由體驗館，讓師生的技術與產品人才，可以快速達到業界的標準，厚植國內產業進軍全球市場的能量。

VR體驗館實習店長楊騏睿說，目前國內的VR體驗店多在北部，且由企業經營，設在台南文創園區內的體驗館，則是第一間由學校直營的，7款VR設施中，有5款為師生自行研發，2款為廠商捐贈硬體合作開發內容的，其中，最受歡迎的為VR賽車及電流急急棒，未來也會配合師生的研發成果新增遊戲，再根據消費者的回饋進行修正。

張華城說，VR內容的人才缺乏，國內大廠工程師月薪可達50K至60K，還有中國廠商開出3倍價來台搶人才，就業前景看好。

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  • 南台科大成立VR體驗館，為師生研發的成果測試市場反應。（記者劉婉君攝）

    南台科大成立VR體驗館，為師生研發的成果測試市場反應。（記者劉婉君攝）

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