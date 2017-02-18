防堵禽流感！違法棄置禽屍 最高判7年徒刑

2017-02-18 19:05

〔記者楊綿傑／台北報導〕禽流感爆發以來，棄置死禽事件頻傳，成防疫一大漏洞，環保署為防堵違法行為，除已訂定「106年禽流感防疫巡查計畫」外，並請地方環保機關配合「禽流感中央疫情應變中心」宣布，自2月17日起全國家禽禁宰禁運7天之防疫措施，派員加強巡查，同時也提醒棄置禽屍將重罰，勿以身試法，發現有亦應立即通報有關單位。

對於不肖禽畜場業者，違法棄置禽類屍體，有可能使防疫作業出現漏洞，致疫情蔓延或散播。環保署表示違法任意丟棄死禽，可依廢棄物清理法處6千元以上300萬元以下罰鍰；如致危害人體健康導致疾病者，可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科2000萬元以下罰金；若未取得許可從事廢棄物清除、處理業務者，亦可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

環保署呼籲，養禽業者如有發生家禽異常死亡情形，應立即向動物防疫機關通報，切勿將死禽棄置於河川或野外。而民眾若發現違法棄置禽畜情況，應聯繫農委會24小時禽流感通報專線0800-761-590或所在地防疫單位進行處置，切勿自行處理。如進入疫區範圍，應配戴外科口罩；如不慎接觸斃死禽，應立即洗手，澈底清潔。