漲定了！ 不轉診就衝大醫院 4/15起費用大漲

從4月15日開始，未經轉診就跑到醫學中心就診，部分負擔的費用將大幅調漲。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-02-18 19:00

〔記者吳亮儀／台北報導〕小病就往大醫院跑、往急診塞，衛福部要漲價因應，今天公告「4月15日起將調漲」，急診檢傷分類3到5級患者將調漲100元。

衛福部公告，未來未經轉診就跑醫學中心門診，從現行要付360元，調整到420元；若經醫師評估轉診才到醫學中心，則只需負擔170元，到區域醫院部分負擔為100元。急診部分，檢傷分類在3到5級的患者，部分負擔從現行450元調漲到550元。

調漲計畫原本預計6月上路，但衛福部今天提前公告，確定4月15日生效。