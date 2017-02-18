竹縣湖口遭棄死雞 驗出H5亞型禽流感病毒
2017-02-18 18:35
〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣湖口鄉郊區16日遭棄置400多隻死雞，新竹縣家畜疾病防治所當天採集死雞檢體後，寄送淡水家畜衛生試驗所檢驗，檢驗結果今晚出爐，為H5亞型家禽流行性感冒病毒陽性反應。
新竹縣政府農業處表示，這只是初步檢驗結果，尚無法確定是人畜共通的高病原性病毒，這方面的進一步精確檢測結果，要再等1、2天。
新竹縣家畜疾病防治所表示，湖口郊區死雞發現時就已比照禽流感案例處理模式，於禽隻棄置現場及周邊消毒並管制人車通行，且針對周邊3公里內養禽場展開訪視，無發現異狀，至於死雞來源，已由警方協助追查。
新竹縣衛生局17日也稽查縣內市售禽肉蛋類產品販售情形，會同衛生福利部食品藥物管理署中區管理中心稽查轄內市場禽肉販售業者17家、蛋品販售業者3家，未發現有非法屠宰產品。
有民眾16日經過聯絡湖口鄉與新埔鎮的羊喜窩段產業道路時聞到惡臭，下車查看發現有大量死雞堆積在約3到5公尺深的陡坡下方，縣府接獲通報後會同警方前往調查，發現已腐敗發臭的雞屍被裝在數10個飼料袋裡，且已長出肥蛆，研判已死亡一段時間。
新竹縣目前禽類養殖場所分別有色雞39場、白肉雞19場、蛋雞8場、種雞5場、蛋鴨5場，總飼養數量119萬6830隻，目前均未傳出異狀。
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