寄養家庭愛的呵護 2歲兒媒合丹麥夫婦收養

2017-02-18 18:31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕寄養家庭讓很多遭受家暴，或者家庭已失去保護功能的兒少，得以過度找到新的人生；2歲多的小俞，因親生父母無法照顧，被安置在寄養家庭，經過一年多的照顧，透過忠義社會福利事業基金會媒合，將由丹麥籍烏爾里克森夫婦收養。中市社會局為小俞舉辦歡送會，孩子依偎在養父母身邊，準備開啟人生新頁，令人感到溫馨又不捨，社會局感謝寄養家庭過去多年來的照顧。

小俞的生父吸食毒品已在監所服刑，生母也是毒品人口，情緒不穩、有自殺紀錄。

小俞出生後，中市府立即啟動緊急保護措施，將他安置到北區家扶中心的寄養家庭，104年11月向台中地方法院提出聲請裁定確定，改由市府社會局長擔任監護權人。

而小俞在寄養家庭期間，感受家的溫暖，備受寄養家庭疼愛。

為了讓小俞有一個永遠安定且充滿愛的家庭，忠義社會福利事業基金會展開媒合，由丹麥籍烏爾里克森夫婦收養。

小俞在與丹麥父母烏爾里克森夫婦見面前，經常透過電腦視訊互相聯絡，烏爾里克森夫婦在視訊中介紹丹麥家庭狀況，幫小俞準備的玩具，並彈吉他、唱丹麥兒歌給小俞聽，培養感情。

社會局副局長陳仲良表示，感謝上天安排，讓小俞經媒合找到好家庭，小俞將有愛他的父母陪伴，有個屬於自己的家，將會在北歐展開新人生。

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