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台灣之美：跨‧境‧遇 台灣現當代藝術特展

2017-02-18  21:33

〔記者張忠義／高雄報導〕為促進兩岸文化藝術交流，增進大陸對台灣藝術的認識，「台灣之美：跨‧境‧遇—台灣現當代藝術特展」今天起至起至3月10日在高雄市台灣藝術公司展出。

台灣藝術公司董事長林富男、中國最大嘉德文化集團旗下嘉德藝術中心總裁寇勤等人聯袂揭幕，現場同步安排藝術家論壇，增進各方交流互動，為兩岸藝術品市場發展共謀願景。

展覽主題「跨‧境‧遇」，展出20餘件台灣研創藝術聯盟成員油畫作品，匯集八○至九○年代留學藝術家創作，這群海歸派藝術家歷經跨國境加速運動，存在所謂跨語境文化焦慮，藉由運用創新複合媒材搭配蒙太奇技法，拆解重組傳統與當代文化符號，解構跨域境語境。

聯盟由林富男擔任總召，郭博州、蔡獻友合接副總召，另網羅林金標、林偉民、陳香伶、陶文岳、葉竹盛、劉永仁等6名召集人，並禮聘海南大學藝術學院客座教授陳顯棟、台灣當代畫家洪根深兩人擔任高級顧問，透過展覽、論壇、文化交流等方式，將台灣藝術推展至華人世界。

林富男表示，大陸藝術市場對承襲歐美日印象派風格的台灣油畫深感陌生，期盼藉由結盟，帶領對岸藝術同好重新認識台灣藝術。

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  • 「台灣之美：跨‧境‧遇—台灣現當代藝術特展」，值得你細細品味。（記者張忠義攝）

    「台灣之美：跨‧境‧遇—台灣現當代藝術特展」，值得你細細品味。（記者張忠義攝）

  • 這群台灣藝術家要將台灣之美的藝術，讓大陸可以逐步有系統的瞭解台灣藝術，進而愛上台灣藝術。（記者張忠義攝）

    這群台灣藝術家要將台灣之美的藝術，讓大陸可以逐步有系統的瞭解台灣藝術，進而愛上台灣藝術。（記者張忠義攝）

  • 大陸藝術市場對台灣油畫深感陌生，期盼藉由結盟，帶領對岸藝術同好重新認識台灣藝術。（記者張忠義攝）

    大陸藝術市場對台灣油畫深感陌生，期盼藉由結盟，帶領對岸藝術同好重新認識台灣藝術。（記者張忠義攝）

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