男同志捐血禁令擬解除 5年無男男性行為可捐血

2017-02-18 19:39

〔即時新聞／綜合報導〕鑑於西方多國陸續開放男同志捐血，疾管署日前召開會議研討，擬將男同志永不得捐血禁令，放寬為「5年內無男男間性行為」即可捐血，相關配套、實施時程待衛福部拍板定案。

根據《中央社》報導，衛生福利部現行的「捐血者健康標準」規定，有「男性間性行為」與AIDS（愛滋病）患者或曾患惡性腫瘤、白血病等人士，皆名列為「永不得捐血」的對象。

網友去年9月也在行政院公共政策平台提案，指愛滋病在1980年代崛起時，當時為防範愛滋透過輸血傳播，才訂有「男性間性行為者永不得捐血」規定，隨著近年檢驗科技進步，此禁令已構成歧視，希望可開放捐血，獲逾5千人連署支持；不過亦有5千多人連署反對，指檢驗空窗期與隱瞞難以控管，認為開放利益不大，傷害影響卻很大。

疾管署副署長羅一鈞表示，衛福部日前邀集愛滋領域專家開會，會中專家指出，澳洲、加拿大、英國等國家自2012年陸續放寬男同志捐血禁令，改為「特定期間無男男性行為者可捐血」，據相關文獻顯示，放寬後並沒有增加經血液產品傳播愛滋病的風險；且現行愛滋病毒檢驗技術提升，已能將檢驗空窗期從21天縮短為11天，另據國外研究發現，修改捐血限制，可讓男性性行為者在捐血面談時，坦承檢視是否符合規定，有助於降低血品傳播愛滋病的風險。

羅一鈞說，專家因此提議參考加拿大的做法，放寬為5年無男男性行為即可捐血，但這個「5年」不代表空窗期，而是「醫學跟人性考量的折衷」。羅一鈞表示，愛滋專家意見已送回衛福部，但因此決策同時涉及血液安全問題，未來還得再由血液安全專家、感染科專家提出專業見解，並且擬訂相關配套措施，由衛福部最後拍板。