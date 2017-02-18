禽流感 疾管署：監測人數達353人 尚無疑似症狀
2017-02-18 18:14
因應禽流感疫情，政府宣導勿餵食野鴿子，但台北市二二八公園野鴿子與松鼠雜處，民眾餵養松鼠時，鴿子也不時來爭食。（記者方賓照攝）
〔記者吳亮儀／台北報導〕疾病管制署針對禽流感疫情做相關接觸人員監測，目前累計353人，以宜蘭縣75人最多，雲林縣、花蓮縣62人次之。目前監測人員都健康，沒有出現禽流感疑似症狀。
中國自去年秋天起，已累計兩例人類H5N6流感病例，在湖南省和廣西壯族自治區內，都在去年十一月發病。自二○一四年起已累計17例病例，有12名患者死亡，致死率高達7成，且病例中，超過8成有禽類或活禽市場暴露史。
疾管署呼籲，預防禽流感，應遵守「五要六不」原則，「五要」包括禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動。
「六不」包括不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮壅擠的場所。
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