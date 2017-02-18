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高市兵分多路 稽查禽肉來源及標示

2017-02-18  18:03

〔記者方志賢／高雄報導〕國內爆發禽流感疫情，高雄市衛生局動員人力，兵分多路，稽查轄內市售禽肉來源、標示及其衛生安全，以確保禽肉有屠宰衛生合格的來源。截至今日共稽查72家，未發現有使用或販售非法屠宰的禽肉產品情形。

為確保禽肉食材安全，高市衛生局對各類食品相關業者，包含肉品加工廠、市場攤商、生鮮超市、餐飲及餐盒業、學校及其他機關團膳等業者進行聯合稽查，截至18日共稽查72家，其中肉品工廠9家（1家暫停作業）、餐盒團膳業5家、超市賣場5家、餐飲業者17家、公有及民有市場禽肉品攤商36家。

稽查人員也現場輔導業者應慎選有屠宰衛生合格禽肉食材，做好食材來源管控，並應充分烹調禽肉及蛋類至全熟，生、熟食應以不同用具（例如砧板、刀和餐具等）來處理，落實食品作業場所之環境消毒及防疫工作。

衛生局也呼籲市民選購禽肉產品時，最好選擇來源明確，並經標示屠檢合格標章禽肉或CAS肉品，不要購買來歷不明的禽肉。

另選購雞蛋請盡量購買洗選蛋，若已購買非洗選蛋，使用前先確認蛋殼無裂痕、破損，再徹底清洗後烹煮，並盡量避免食用生蛋與相關製品。禽流感病毒較不耐熱，只要把禽肉和蛋類「完全煮熟」即不用過度擔心有食品安全之疑慮，請消費大眾安心。

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  • 國內爆發禽流感疫情，高市兵分多路稽查禽肉食材來源。（衛生局提供）

    國內爆發禽流感疫情，高市兵分多路稽查禽肉食材來源。（衛生局提供）

  • 高市衛生局稽查禽肉食材來源。（圖衛生局提供）

    高市衛生局稽查禽肉食材來源。（圖衛生局提供）

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