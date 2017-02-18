活動中心花檯護欄斷裂 中市民政局允諾處理
2017-02-18 18:22
〔記者黃鐘山／台中報導〕太平區光明里活動中心廣場花檯護欄老舊斷裂，樹木也因根淺幾近枯死，威脅民眾安全，但土地由中央轄管而成化外之地，市議員張玉嬿調查發現，去年底已變更成活動中心用地，要求市府儘速修復，不容再潛藏危機；民政局允諾立刻處理。
光明里活動中心和廣場用地原屬國有，20多年來由前市公所設置花圃種植各式花草，佔地近500坪，遊憩用具、景觀園道、涼亭等設施一樣不缺，成為民眾運動、曬太陽和聊天的好去處。
光明里長胥樹文說，活動中心因地目非綠地公園，也非活動中心用地，維護管理主政機關誰屬？自升格後一直妾身未明，只好由里辦公處自行負責。但因年久失修，花檯周邊護欄斷裂，民眾往往沒注意就坐上，真的很危險。
張玉嬿18日邀民政局地方自治科長吳鼎文前往會勘，發現花檯多處嚴重斷裂，更不知什麼時候會崩塌，花檯的樹根也因無法深入土地，數株根爛幾近枯死，去年颱風還壓扁旁邊停放的汽車，壓倒民宅電線，危機四伏。
張玉嬿表示，以前該地屬國有財產署又非綠地，市府難以介入修護，去年底已由行政院核撥給市府，限作里民活動中心使用，老少咸宜的休憩場所不容再處處潛藏危機，市府一定要以民眾安全為重，儘速拆掉重建才行。
吳鼎文說，考量安全問題，的確有修復的急迫性，民政局一定會負責到底，將請管理單位太平區公所評估施作費用，先修繕破損的的2座花檯，並研議於西此端入口增設新花檯，美化里活動中心景觀，供周邊里民活動使用。
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