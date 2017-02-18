中市龍潭里活動中心動工 預計10月完工
2017-02-18 18:09
〔記者蘇金鳳／台中報導〕西屯區龍潭里活動中心今天動土，預計今年10月就會完工，是西屯區10多年來，興建首次屬於市府用地的活動中心，地方人士都相當重視。
由於用地取得不易，西屯區已10多年來未興建活動中心，，公所只得向民間承租土地或房舍來做為活動中心。
西屯區龍潭里的單元二重劃地、位在龍德路段、龍富二十二路上，在幾年前興建一個土地公廟，土地則是由單元二的富有開發公司所捐，龍潭里民平時會到土地公廟活動，但因無法遮風蔽雨，該處又空曠，冬天時就會冷吱吱。
土地公廟旁就是市有地，有一塊1845平方公尺的兒童公園用地，在眾民代爭取下，市府雖同意興建，只能編列500萬的預算，因此流標2次，在市府與西屯公所多次是富有開發公司協調，富有同意提供興建經費800萬，讓此一龍潭里民期盼多年的里民活動中心得以在今天動工。
市長林佳龍今天與西屯南屯立委張廖萬堅、西屯市議員陳淑華、楊正中、黃馨慧、張廖乃綸、民政局長蔡世寅、西屯區長何國裕、龍潭里長張清文等人一同參加動土儀式。
林佳龍表示，龍潭里活動中心經過各界多年努力爭取，今日終於正式開工動土，眾人期待很久了，終於美夢成長，而且是位處精華地帶，未來市府會全力配合地方需求，提供活動中心的軟硬體設施。
立委張廖萬堅表示，感謝多位議員及里長們的爭取，讓活動中心得以動工，西屯南屯土地徵收不易，以市政路打通而言，過去15億，現在達49億元，因此建設很不易，龍潭里活動中心工程規模不大，但對地方來說相當重要，希望能儘快完工。
西屯區長何國裕表示，龍潭里活動中心興建一層樓，總樓地板面積64.8坪，因為旁邊有棵大榕樹，因此建物較靠近福德祠，避免傷到老樹，預計今年10月就完工。
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