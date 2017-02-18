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歡樂宜蘭年看板被拆 冬山鄉長：接受道歉，不追究

冬山鄉歡樂宜蘭年廣告及拜年看板，13日被拆，引發反彈聲浪。（資料照，記者江志雄攝）

2017-02-18  18:16

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣冬山鄉公所歡樂宜蘭年廣告及拜年看板被拆，出現反彈聲浪，宜縣府直指執法認知出入，產生爭議與誤解，間接坦承疏失；鄉長謝燦輝說，接受道歉，拜年看板也已恢復原狀，預定228再拆除。

歡樂宜蘭年春節連假在冬山火車站廣場舉行，宜蘭綠色博覽會訂於4月在鄉內生態綠洲開幕，冬山鄉公所以延續年味為由，歡樂宜蘭年年節布置將展示到228，活動廣告與拜年看板預計本月底同步清除，不料，縣府認定違規，13日火速拆除，謝燦輝表達強烈不滿。

謝燦輝說，冬山鄉公所的歡樂宜蘭年廣告及拜年看板，遵循縣府頒訂「宜蘭縣違規廣告物取締業務權責劃分規定」，向道路主管機關申請核准，竟遭拆除，經過反映，縣府承認處理不周，他不再追究。

宜蘭縣政府建設處長林國民說，執法人員認定問題造成爭端，已向冬山鄉公所溝通說明，會針對相關作業流程作檢討。

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  • 冬山鄉長謝燦輝的拜年廣告已恢復原狀。（記者江志雄攝）

    冬山鄉長謝燦輝的拜年廣告已恢復原狀。（記者江志雄攝）

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