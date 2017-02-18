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3億禁宰運補償金 政院拍板由災損金支應

2017-02-18  18:00

〔記者吳欣恬／台北報導〕因應H5N6新型高病原性禽流感疫情，農委會宣布自17日起禁運禁宰全國家禽7天，針對相關業者因禁運禁宰造成的損失，行政院今天拍板將以災損金支應，農委會目前初步預估補償金額約3億元。

防檢局局長黃㯖昌指出，昨天禁運禁宰實施首日，已有雲林5場紅羽土雞主動通報，達單日最高主動通報數。今天上午新增確診嘉義朴子兩場烏骨雞染H5N6，另有1場雲林口湖土雞、2場嘉義東石鴨鵝混養，宜蘭屠宰場肉鴨共4件已初步檢出H5亞型高病原禽流感的案例，尚待進一步分型。

截至今天，全國已有花蓮、宜蘭、雲林、嘉義、台南等5縣市確診H5N6案例，包括5雞場、1鴨場，以及6例屠宰場、攤商或野鳥等案例，至下午4點記者會召開時，防檢局統計共撲殺3806隻雞鴨。

農委會副主委陳吉仲表示，農委會針對禁宰禁運造成業者損失的補償機制，持續和養禽業者溝通，目前已結束2場，後續還安排7場，並已確定將由行政院災損金支應，而非動用原本傳出的第2預備金。

經過防檢局和中央畜產會初步估算，包括養禽場、屠宰場和運禽業者等相關產業，在禁運禁宰7天期間的損失，估計補償金額約需3億元。

副主委黃金城呼籲養禽業者，有疑似疫情應儘速通報，趁這時候政府會協助處理、補償，現在報出來對業者損失最小，如果這一波禁運禁宰沒有把H5N6病毒處理掉，疫情繼續擴大，業者損失恐達現在的5倍、10倍以上。

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  • 農委會今天下午召開禽流感防治記者會，由副主委陳吉仲（右）、黃金城（左）共同主持，確定禁宰禁運業者的損失補償，將由行政院災損金支應，初步預估計約3億元。（圖由農委會提供）

    農委會今天下午召開禽流感防治記者會，由副主委陳吉仲（右）、黃金城（左）共同主持，確定禁宰禁運業者的損失補償，將由行政院災損金支應，初步預估計約3億元。（圖由農委會提供）

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