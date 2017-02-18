網路瘋傳萬大電廠櫻花美景 可惜…不是今年的

南投縣仁愛鄉萬大發電廠內日式宿舍區的櫻花盛開美景照在網路瘋傳。（仁愛鄉公所提供）

2017-02-18 18:07

〔記者佟振國／南投報導〕正值賞櫻季節，最近網路流傳一張櫻花美景照，古樸的日式建築群座落在櫻花林間，讓網友大讚「賞櫻不用去日本！」，畫面裡這個神秘地點就在南投縣仁愛鄉台電萬大發電廠廠區內，可惜今年受氣候影響，花況不如預期，遊客想看如仙境般的美景，只能期待來年。

南投縣有許多賞櫻景點，位於仁愛鄉親愛村的台電萬大發電廠，廠區內也有大片櫻花林，過去遊客只能從投83線道路遠眺櫻花美景，現在電廠開放參觀，除週一外，每天上午9時至下午4時，遊客指要持證件申請，即可步行入內觀賞。

最近網路流傳一張美景照，古樸的日式建築群座落在盛開的櫻花林間，不少網友大讚意境超優美，宛如置身日本，其實照片就是在電廠宿舍區拍攝，也有網友發揮柯南精神，按圖索驥，找到相同的拍攝地點、角度，即在投83線上口段的下方，可惜櫻花尚未盛開。

萬大電廠表示，網路流傳的照片應非今年拍攝，因入冬氣候異常，廠區櫻花花況不一，近辦公區的櫻花已過盛開期，接近尾聲，反觀宿舍區的花期明顯較慢，也無法像去年一般大量盛開。