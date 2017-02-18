彰縣送好康！參加防癌篩檢 就可以抽汽車

送好康！彰化縣和線伸民眾，符合相關資格參加防癌篩檢，就可以拿到100元禮券，還有機會抽汽車大獎。（記者劉曉欣攝）

2017-02-18 18:26

〔記者劉曉欣／彰化報導〕不只幫你顧健康，還要送出好康！彰化縣長魏明谷表示，原本政府就有免費的「防癌篩檢」，為了鼓勵民眾多多參與，運用台電的電力發展營運協助金，在和美、伸港、線西等地區推出「加碼送」，也就是符合相關條件的民眾，在今年上半年參加口腔癌、大腸直腸癌、子宮頸癌、乳癌等任1項篩檢，就可以獲得100元禮券與摸彩券各1張，就有機會抽到價值60萬元的汽車大獎。

彰化縣衛生局保健科長姚玉津表示，只要是設籍在和線伸的民眾，在今年元旦到6月30日止，不論在任何醫療院所，完成免費癌篩的檢查，都可以到和線伸的衛生所來核發禮券與摸彩券，100元禮券共有17000張，發完為止；而汽車大獎則預計9月公開抽出，民眾只要完成任1項癌症篩檢，即能獲得1張摸彩券，篩檢越多，抽獎機會也越多。

魏明谷強調，縣府為保護縣民身體健康，將透過大數據的蒐集統計，在5年或是10年後，證明火力發電是否與縣民的身體健康有因果關係，以保護縣民身體健康。