部落建物合法化 竹縣鳥嘴部落跑第一

2017-02-18 18:07

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府辦理原住民族委員會補助「推動原住民族地區建築物合法化試辦計畫」，協助尖石鄉鳥嘴部落8戶取得合法證明執照；原民會副主委伊萬．納威、新竹縣長邱鏡淳今天主持落成典禮，見證鳥嘴部落成為全國第1個試辦部落建物合法化成功的部落。

伊萬．納威說，這個計畫是蔡英文總統上任以來，對原住民政策主張「創造有利於原住民族的產經政策環境，促進其經濟發展」的第1個成功範例，全國約有7成部落建築被判定不合法，需要法令解套，他希望部落建築物合法化從新竹縣開始推廣到全國原鄉，一併改善部落之公共設施、塑造部落整體特色以及帶動社區總體營造之精神。

邱鏡淳說，原鄉部落因為地處偏遠、資訊不足或因傳統聚落建築形式，建物所有人未能依法申請建築執照，違章建築林立，加上部分經濟弱勢原住民無力改善居住環境，更耗費鉅資委託建築師申請建築執照，辦理既有房舍或新增建之房舍合法化，可解決原鄉地區建築物違章問題，鳥嘴部落這次就有有8戶建物取得合法房屋證明，其中2戶還取得合法民宿登記。

新竹縣政府原住民行政處處長曾効忠說，這項工程由行政院原民會補助980萬元，除建築物取得合法證明文件外，也做了建築物立面、道路、排水系統以及泰雅族圖騰彩繪等部落環境設施改善，部落居民非常配合施作與協助，甚至自動自發清除雜草雜物、種植花卉，讓環境更加美觀。