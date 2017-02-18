台中新市旗i-Voting 明台高中教師張文諺作品奪冠

2017-02-18 17:14

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市旗曾被網友評為「全台最醜市旗」，市府雪恥求變徵選新市旗，共有4萬5千位市民參與票選，結果由明台高中教師張文諺奪冠，市府新聞局長卓冠廷今（18）日表示，將由專業設計團隊協助創作者討論調整，讓市旗展現最佳效果。

卓冠廷17日下午前往明台高中，頒發第1名獎牌及8萬元獎金給張文諺，明台高中董事長林芳媖、校長林垂益等人均到場見證，在校學生也共襄盛舉，一起分享喜悅。

張文諺表示，非常喜歡深具文化歷史的台中，近幾年的市政建設更為環境帶來許多改變，因此以「中」字結合城市建設，呈現台中的繁榮與文化底蘊，感謝市府邀請市民共同參與公共事務，這是深具代表性的創舉！

卓冠廷表示，市旗徵選活動大膽結合網路科技，透過市府i-Voting平台舉辦票選，短短2個月就有889件作品踴躍投稿，票選過程中網友有鼓勵也有挑戰，最終兩階段票選超過4萬5千名市民參與，創下i-Voting平台啟用以來新高紀錄。

他又說，市旗徵選活動的參賽者必須在短時間內展現理念，後續將邀請專業設計團隊協助張文諺討論調整，讓市旗作品更能符合設計初衷，包含標準色設定及後續應用，讓台中市旗成為全台最漂亮、最有設計感的市旗，此後廣為應用。

新聞局表示，市旗徵件活動第一階段初選3萬3335人參與，1人最多可投10票，總票數高達11萬4616票。第二階段決選1萬2502人參與，每人1票，由張文諺以2961票奪冠，亞軍盧韋延，季軍楊雅智，分獲獎金及獎牌。