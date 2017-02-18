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騎到半路單車突解體 騎士慘摔無人理

2017-02-18  18:05

〔即時新聞／綜合報導〕傻眼！1名網友在臉書上傳行車紀錄器影片，從畫面上看，疑似臺北橋下有位腳踏車騎士，騎到半路腳踏車解體、人慘摔撞地，讓一旁路人看了瞠目結舌。

影片被《爆料公社》轉發，多數網友笑到不行，也有人驚呼，「還好沒有車過來」、「很痛的感覺」，還有人分析，「應該是快拆零件沒裝好吧」，另有人批評，「已經摔車，車壞人受傷，沒人幫他」好壞。

不過，有網友質疑，「應該不是解體，而是路面有高低差」，也有人調侃，「可以申請國賠，路面太差」；另外，這部影片也釣出不少曾遇過相似情形的網友回應，「當時騎在平坦的路上時，突然的，我的前輪自己跑了」，部分網友則指責，「不要笑！這很嚴肅的」。

爆料公社影片：

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  • 有網友在臉書分享1名腳踏車騎士，車騎到一半疑似解體的影片。（圖擷取自《爆料公社）

    有網友在臉書分享1名腳踏車騎士，車騎到一半疑似解體的影片。（圖擷取自《爆料公社）

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