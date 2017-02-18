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霸王寒流日露營太有趣 補校千歲團決議再來一次

2017-02-18  17:37

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄大寮區中庄國中補校千歲團人生首次露營，年紀最大的有83歲，卻遇上了霸王寒流，阿公阿嬤鬧「家庭革命」堅決成行，在冷冽寒風中打造這輩子共同美好回憶，一開學就決議「自辦露營，全員不缺席」。

中庄補校105學年度招收了19名「新生」，年齡都在60歲以上，83歲阿嬤林李麗雄、蔡楊照最高齡，全班只有1位阿公。上學期末他們向補校主任楊喬閔提議，「這輩子從沒露營，想去體驗一下」。

楊喬閔早早選定本月9、10日在旗山某營地舉行，正當千歲團充滿期待，氣象局卻宣布今年最強寒流來襲，兒孫擔心老人家身體狀況，好說歹勸要他們放棄，楊喬閔也詢問是否改期，但阿公阿嬤們堅決地說「就是要那一天」！擔心一旦改期恐夢碎。

該班全員參加，一到營地首先要搭帳篷，熟手不用10分鐘，阿公阿嬤卻手忙腳亂花了1小時才完成，接著烘土窯、製作童玩竹蟬、折氣球、搓湯圓、野炊、營火晚會，笑聲不斷。

入夜寒風吹拂，氣溫驟降至13度，驛站人員擔心長輩安危，想安排他們進入房屋住宿，一一詢問都遭拒絕。「就是要露營！」蔡楊照說，以前都是看著兒孫去露營，活到這把年紀卻不知露營滋味，「這是我人生美好經驗，終於圓夢了」。

一開學阿公阿嬤每天七嘴八舌都在講露營趣事，昨天開班會時決議自辦露營，連菜單都要自己開，不讓學校插手。楊喬閔表示，會將這次「圓夢之旅」製成紀錄，送給學生當紀念並成為教材，鼓勵長輩終身學習。

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  • 阿嬤們烘土窯，玩得開心。（記者洪臣宏翻攝）

    阿嬤們烘土窯，玩得開心。（記者洪臣宏翻攝）

  • 霸王寒流中的營火晚會，讓阿公阿嬤終身難忘。（記者洪臣宏翻攝）

    霸王寒流中的營火晚會，讓阿公阿嬤終身難忘。（記者洪臣宏翻攝）

  • 人生首次露營，千歲團親手搭帳篷。（記者洪臣宏翻攝）

    人生首次露營，千歲團親手搭帳篷。（記者洪臣宏翻攝）

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