90％從中國進口...義美挺台農 收購國產苦茶籽

義美宣布，將與台灣農民、農會合作，大量收購台灣產苦茶籽。（圖片擷取自「義美食品」臉書）

2017-02-18 17:55

〔即時新聞／綜合報導〕義美食品公司為支持本土農產品，繼先前宣布，願意用兩倍價格收購國產非基改黃豆後，今日再宣布，要與台灣農民、農會合作收購「台灣產苦茶籽」，用以製作苦茶油。

義美食品在臉書上寫到，繼日前宣布收購台灣產黃豆後，擬再計畫購買「台灣產苦茶籽」，以生產「非化學溶劑萃取」的「台灣苦茶油」，義美強調，雖然產品售價較高，仍相信台灣的消費者會支持。

義美提到，「台灣產苦茶籽」在市場上非常少，90%以上都是從中國進口，實在感到遺憾，提到目前進口苦茶籽價格約為每公斤120至150元，台灣苦茶籽每公斤180至250元，如今義美願意以每公斤215元的價格，與台灣農民、農會合作，收購30萬公斤的台灣產苦茶籽